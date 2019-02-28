Дочь Ксении Бородиной Маруся хочет стать ведущей новой программы на детском канале
Дочь Ксении Бородиной Маруся хочет стать новой ведущей детской программы на телеканале СТС Kids. Вместе со своим сводным братом Омаром юная звезда уже записала пробный ролик для кастинга, который пользователи Сети по достоинству оценили.
Ксения Бородина уже порядка 15 лет тесно связана с телевидением, поэтому не удивительно, что её дочь Маруся тоже захотела стать ведущей, но в шоу немного другого формата. Наследница звезды «Дома-2» надеется пройти отборочный кастинг и вести детскую программу на телеканале СТС Kids.
Подготовленное 8-летней Марусей видео пользователи Instagram увидели на странице Курбана Омарова, который, к слову, выразил своё согласие с позицией детей, желающих участвовать в конкурсе, а также признался, что они с Ксений Бородиной очень гордятся дочерью, которая не боится проиграть в отборе, ставя на первое место само участие.
Фанаты Омарова, впрочем, понимают, что ребята уже осознают все плюсы популярности своих родителей и постепенно начинают желать того же для себя. На просмотренных кадрах пользователи Instagram особенно выделили талант Маруси, как ведущей. По поводу её сводного брата было сказано тоже много положительных вещей, но тот явно уступает сестре в актёрском мастерстве.
Ксения Бородина уже порядка 15 лет тесно связана с телевидением, поэтому не удивительно, что её дочь Маруся тоже захотела стать ведущей, но в шоу немного другого формата. Наследница звезды «Дома-2» надеется пройти отборочный кастинг и вести детскую программу на телеканале СТС Kids.
Подготовленное 8-летней Марусей видео пользователи Instagram увидели на странице Курбана Омарова, который, к слову, выразил своё согласие с позицией детей, желающих участвовать в конкурсе, а также признался, что они с Ксений Бородиной очень гордятся дочерью, которая не боится проиграть в отборе, ставя на первое место само участие.
Фанаты Омарова, впрочем, понимают, что ребята уже осознают все плюсы популярности своих родителей и постепенно начинают желать того же для себя. На просмотренных кадрах пользователи Instagram особенно выделили талант Маруси, как ведущей. По поводу её сводного брата было сказано тоже много положительных вещей, но тот явно уступает сестре в актёрском мастерстве.