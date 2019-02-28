Сергей Лазарев показал фанатам в Instagram весенний лук из лифта

На данном снимке Лазарев запечатлен с расстегнутой на груди рубашкой, поверх которой было надето модное серое пальто. В правой руке певца находится стаканчик с кофе. В посте артист написал, что поздно пить минеральную воду «Боржоми», и поэтому предпочитает кофейный компот из Starbucks. В конце публикации артист пожелал поклонникам доброго дня. Кадр за сутки собрал свыше 90 тысяч одобрительных лайков и более 600 комментариев.Фолловеры отметили, что им понравилась новая прическа и завершенный образ их кумира. Некоторые подписчики стали желать Лазареву победы на Евровидении, заявляя, что он лучший.