Саша Черно рассказала о залоге счастивого брака и сексе с Иосифом Оганесяном

Саша Черно отметила, что ранее их с Иосифом Оганесяном часто критиковали за то, что они занимаются сексом по три раза в день. Однако, по мнению проектантки, это абсолютно нормально для счастливых отношений. Сейчас, по истечении времени, они занимаются "волшебством" как минимум один раз в день с утра, 2-3 раза в неделю еще вечером и несколько раз в неделю еще днем.Залогом счастливого брака Саша Черно считает именно удовлетворенность интимной жизнью. По мнению звезды реалити, женщина своему избраннику должна давать вкусную еду, чистый и уютный дом, бурный секс и иногда побыть желеткой.