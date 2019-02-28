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Саша Черно рассказала о залоге счастивого брака и сексе с Иосифом Оганесяном

Саша Черно в своем аккаунте Instagram рассказала о залоге счастливого брака и сексе со своим супругом Иосифом Оганесяном. По словам участницы проекта "Дом-2", секс в паре должен быть по несколько раз в день.
Саша Черно рассказала о залоге счастивого брака и сексе с Иосифом Оганесяном

Саша Черно отметила, что ранее их с Иосифом Оганесяном часто критиковали за то, что они занимаются сексом по три раза в день. Однако, по мнению проектантки, это абсолютно нормально для счастливых отношений. Сейчас, по истечении времени, они занимаются "волшебством" как минимум один раз в день с утра, 2-3 раза в неделю еще вечером и несколько раз в неделю еще днем.

Залогом счастливого брака Саша Черно считает именно удовлетворенность интимной жизнью. По мнению звезды реалити, женщина своему избраннику должна давать вкусную еду, чистый и уютный дом, бурный секс и иногда побыть желеткой.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:32

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