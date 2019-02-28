Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири на 55 км в год





Американский центр по экологической информации сообщил, что движение от канадской Арктики происходило и до этого, однако скорость была гораздо меньше. Так, за год полюс Земли сдвигался примерно на 10 километров, но в последнее время ускорился до 55 километров. Причину исследователи намерены выяснить.В 1831 году смещение полюса научные специалисты зафиксировали впервые. Отклонение уже составило 2300 километров и продолжает быстро увеличиваться. В связи с существующей тенденцией магнитную модель Земли пришлось переделывать раньше срока, поскольку благодаря ней рассчитывается верная навигация.