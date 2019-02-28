Экс-участник «Дома-2» Никита Кузнецов разошёлся с Дариной Маркиной





Никита Кузнецов, который ранее со своей возлюбленной выиграл квартиру, сообщил, что разошёлся с Дариной Маркиной. Несмотря на то, что пара планировала свадьбу и некоторое время проживала вместе, сохранить отношения им так и не удалось.Точной причины разрыва с Маркиной экс-участник «Дома-2» не назвал, но поклонники заметили, что он не сильно расстроен случившимся, так как новый его пост в Instagram свидетельствует о желании знакомиться с девушками. Никита Кузнецов радостно сообщил в Сети, что теперь его сердце снова свободно, а сам он не против с головой окунуться в новый роман.Зрители «Дома-2» считают, что Кузнецов в скором времени может снова появиться в эфирах телестройки, так как ранее пользовался большой популярностью и нравился фанатам. Сам же молодой человек об этом пока говорить не спешит.