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Экс-участник «Дома-2» Никита Кузнецов разошёлся с Дариной Маркиной

Бывший любимец зрителей телестройки «Дом-2» Никита Кузнецов разошёлся с Дариной Маркиной. Об этом поклонники молодого человека узнали, когда он опубликовал в Instagram пост о том, что его сердце снова свободно и открыто для новой любви.

Экс-участник «Дома-2» Никита Кузнецов разошёлся с Дариной Маркиной


Никита Кузнецов, который ранее со своей возлюбленной выиграл квартиру, сообщил, что разошёлся с Дариной Маркиной. Несмотря на то, что пара планировала свадьбу и некоторое время проживала вместе, сохранить отношения им так и не удалось.

Точной причины разрыва с Маркиной экс-участник «Дома-2» не назвал, но поклонники заметили, что он не сильно расстроен случившимся, так как новый его пост в Instagram свидетельствует о желании знакомиться с девушками. Никита Кузнецов радостно сообщил в Сети, что теперь его сердце снова свободно, а сам он не против с головой окунуться в новый роман.

Экс-участник «Дома-2» Никита Кузнецов разошёлся с Дариной Маркиной


Зрители «Дома-2» считают, что Кузнецов в скором времени может снова появиться в эфирах телестройки, так как ранее пользовался большой популярностью и нравился фанатам. Сам же молодой человек об этом пока говорить не спешит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:39

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