Рами Малек стал мемом после падения на «Оскар-2019»
Известный американский актер, сыгравший главную роль в кинофильме «Богемская рапсодия», Рами Малек стал не только обладателем статуэтки, которую получил на церемонии «Оскар – 2019», но и дал повод для шуток. После падения актера со сцены, в сети появился мем его лица, во время падения.
На ежегодном мероприятии случился небольшой инцидент: Рами Малек упал со сцены после того, как получил статуэтку ушел за кулисы. К нему сразу отправились медики, чтобы убедиться, что все в порядке. К счастью все обошлось, и знаменитость не пострадала.
Однако Рами Малек не так уж и легко отделался, ведь после инцидента он стал героем нового мема, который до сих пор распространяется по Сети интернет. Пользователи ради шутки вставляют голову с удивленным лицом артиста на разные картинки.
На ежегодном мероприятии случился небольшой инцидент: Рами Малек упал со сцены после того, как получил статуэтку ушел за кулисы. К нему сразу отправились медики, чтобы убедиться, что все в порядке. К счастью все обошлось, и знаменитость не пострадала.
Однако Рами Малек не так уж и легко отделался, ведь после инцидента он стал героем нового мема, который до сих пор распространяется по Сети интернет. Пользователи ради шутки вставляют голову с удивленным лицом артиста на разные картинки.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:55