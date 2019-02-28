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Рами Малек стал мемом после падения на «Оскар-2019»

Известный американский актер, сыгравший главную роль в кинофильме «Богемская рапсодия», Рами Малек стал не только обладателем статуэтки, которую получил на церемонии «Оскар – 2019», но и дал повод для шуток. После падения актера со сцены, в сети появился мем его лица, во время падения.
Рами Малек стал мемом после падения на «Оскар-2019»

На ежегодном мероприятии случился небольшой инцидент: Рами Малек упал со сцены после того, как получил статуэтку ушел за кулисы. К нему сразу отправились медики, чтобы убедиться, что все в порядке. К счастью все обошлось, и знаменитость не пострадала.

Однако Рами Малек не так уж и легко отделался, ведь после инцидента он стал героем нового мема, который до сих пор распространяется по Сети интернет. Пользователи ради шутки вставляют голову с удивленным лицом артиста на разные картинки.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:55

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