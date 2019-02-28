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Ольга Бузова показала новый клип на песню "Эгоистка"

Ольга Бузова сегодня порадовала поклонников своей новой видеоработой на свою недавно вышедшую песню под названием "Эгоистка". Выход хита поющая телеведущая приурочила к показу новой российской комедии "Любовницы".
Ольга Бузова показала новый клип на песню "Эгоистка"

В картине сыграли такие известные актеры как Саша Бортич, звезда Паулина Андреева, актриса Юлия Александрова. Среди задействованных лиц значатся Гоша Куценко, Роман Маякин, телеведущий Юрий Стоянов, выдающийся актер Сергей Гармаш, Мария Шалаева, звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и другие.

Ольга Бузова также недавно поделилась с поклонниками в Instagram новостью о выходе ее нового сингла, ради которого поющая телеведущая проводит ночи на пролет на студии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:23

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