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Уилл Смит не появится в сиквеле «Отряда самоубийц»

Съемки боевика под названием «Отряд самоубийц 2» стартуют в конце текущего года. Но к своим ролям возвратятся не все актеры. Так Уилл Смит, являющийся исполнителем роли Дэдшота, не захотел участвовать в сиквеле ленты.

Уилл Смит не появится в сиквеле «Отряда самоубийц»


Пока неизвестно, будут ли продюсеры подыскивать замену данному актеру. Стоит напомнить, что сценарий для второй серии будет написан режиссером Джеймс Ганн, которого уволили из Marvel. Он может стать постановщиком киноленты. Премьеру «Отряда самоубийц 2» назначили на 6 августа 2021 года.

Оригинальная лента Дэвида Эйра на большие экраны вышла ещё в 2016 году. Данный боевик смог собрать $746 000 000 в рамках мирового проката. Бюджет ленты составил $175 000 000. Фильм был выдвинут на номинацию «Лучший грим и прически», а также получил «Оскар».



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:31

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