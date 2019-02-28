Леди Гага впервые ответила на вопрос об отношениях с Брэдли Купером





Режиссер Брэдли Купер снял певицу Леди Гага в своей драматической киноленте под названием «Звезда родилась». После выхода фильма поклонники знаменитостей заподозрили романтические отношения между ними. Журналист отметил, что игра актеров и исполнение совместной песни на премии «Оскар» настолько убедительны, что ни только фанаты, но и большое количество представителей средств массовой информации уверены: между звездами вспыхнули чувства.Леди Гага заявила, что вся информация, которая появляется в социальных сетях, полностью искажена. Зрители увидели любовь, потому что актеры хотели ее показать. Весь снятый фильм «Звезда родилась» – это романтическая история, а оскароносная песня «Shallow» рассказывает о любви. Исполнительница призналась, что для донесения сути фильма и песни актерам необходимо было настроить контакт. Знаменитость напомнила: в течение трех лет она давала гастрольную программу совместно с 92-летним джазовым исполнителем Тони Беннеттом, с которым постоянно обнималась, но это не означает, что между ними был роман.