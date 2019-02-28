Ксения Бородина заявила, что Instagram это «альбом для фото»

Не секрет, что на данный момент Ксения Бородина со всем своим большим семейством отдыхает в Таиланде, откуда и продолжает активно делиться с подписчиками самыми красочными фотографиями и Stories.Каждый день ведущая «Дома-2» получает по несколько тысяч положительных и отрицательных комментариев, на некоторые из которых она спешит ответить. Многие интернет-пользователи знают, что Бородина не любит, когда ее критикуют, поэтому порой «перегибает палку» с ответом. Впрочем, не в этот раз.Под одним из замечаний, где подписчица Ксении заявила, что звезда «назойливо» выставляет себя и все свое семейство напоказ, Бородина отметила, что Instagram является «альбомом для фото», поэтому она будет выкладывать у себя в блоге все, что ей будет угодно.Ведущая «Дома-2» даже привела хейтеру пример, который по достоинству оценили многие ее поклонники. Нужно сказать, что фанаты Ксении тут же принялись в очередной раз вступаться за свою любимицу. Некоторые начали оскорблять девушку, оставившую данный комментарий, а кое-кто заявил, что это страничка «фейковая», поэтому на нее даже не нужно обращать внимание.