Ольга Сударкина не встретилась со следователем по поводу Ксении Бородиной
Ольга Сударкина не смогла встретиться со следователем, чтобы обсудить подробности дела против Ксении Бородиной. Девушка уже решила, что сотрудник правоохранительных органов не просто так оказался «внезапно занят».
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина не прекращает отстаивать свою правоту в споре с Ксенией Бородиной и даже заявила о твёрдом намерении идти до самого конца, чтобы привлечь ведущую телестройки к ответу из-за испорченной репутации бывшей проектантки.
Несмотря на уверенность девушки в своей победе, она уже потерпела первое поражение, когда следователь, с которым она должна была встретиться, в последний момент сообщил о внезапно появившихся делах. Ольга Сударкина решила, что испугавшаяся Ксения Бородина запросто могла посодействовать этому, но опускать руки не собирается, а надеется добиться справедливости.
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина не прекращает отстаивать свою правоту в споре с Ксенией Бородиной и даже заявила о твёрдом намерении идти до самого конца, чтобы привлечь ведущую телестройки к ответу из-за испорченной репутации бывшей проектантки.
Несмотря на уверенность девушки в своей победе, она уже потерпела первое поражение, когда следователь, с которым она должна была встретиться, в последний момент сообщил о внезапно появившихся делах. Ольга Сударкина решила, что испугавшаяся Ксения Бородина запросто могла посодействовать этому, но опускать руки не собирается, а надеется добиться справедливости.