Ольга Сударкина не встретилась со следователем по поводу Ксении Бородиной





Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина не прекращает отстаивать свою правоту в споре с Ксенией Бородиной и даже заявила о твёрдом намерении идти до самого конца, чтобы привлечь ведущую телестройки к ответу из-за испорченной репутации бывшей проектантки.Несмотря на уверенность девушки в своей победе, она уже потерпела первое поражение, когда следователь, с которым она должна была встретиться, в последний момент сообщил о внезапно появившихся делах. Ольга Сударкина решила, что испугавшаяся Ксения Бородина запросто могла посодействовать этому, но опускать руки не собирается, а надеется добиться справедливости.