Марина Африкантова может покинуть "Дом-2" через неделю

Марина Африкантова давно говорила о том, что хочет уйти из Периметра, однако все подумали, что у участницы "Дома-2" депрессия. Ведущий Влад Кадони предлагал участнику реалити Роману Капаклы съездить с возлюбленной к ее дедушке, по которому та очень скучает. Тогда проектант не прислушался и забрал избранницу на "Остров любви", где хотел освежить чувства.Вместо того, чтобы наладить отношения, Роман Капаклы добился еще большего отдаления Марины Африкантовой, ведь она всерьез решила уйти с "Дома-2". Успокоить девушку пригласили ее родных и подругу Марию Кохно, чему проектантка была несказанно рада. Она плакала, рассказывая о своих переживаниях, ее поддерживали все, кроме родной матери. Татьяна Владимировна была настолько рада своему появлению на телевидении снова, что не обращала внимания на переживания родной дочери.Сам же Роман Капаклы намерен уйти вслед за возлюбленной Мариной Африкантовой, чтобы строить свою дальнейшую жизнь вне проекта "Дом-2".