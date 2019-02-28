Ученые выяснили, где и почему акулы часто нападают на людей





Стивен Мидуэй и его коллеги провели анализ данных, собранных за последние полвека, чтобы выяснить, как именно глобальное потепление повлияло на миграцию акул и их реакцию на людей. Статистика из 14 стран, в которых за последние 50 лет увеличились случаи неприятных «свиданий» этого животного и человека, показала, что нападения стали частыми, но неравномерными. Также они отметили, что число атак изменилось в зависимости от местности: теперь туристам и жителям Мексики, Папуа-Новой Гвинеи, Эквадора и острова Фиджи не стоит опасаться встречи с акулой. Однако тем, кто проживает в Египте, США, Австралии и ЮАР нужно быть в воде осторожнее и внимательнее. Также ученые выяснили, что эта рыба нападает в основном на плавающих людей и серферов. Также опасность несет незнание, как вести себя с данным хищником, это касается тех вод, где акул быть не должно и не было вовсе. Ведь жители и туристы просто не могут знать, что необходимо делать, если такая встреча состоялась. Подобный случай произошел в 2011 году в Приморье, а к берегам Северной Королины приплыли эти хищницы в 2015 году.Ежегодно в прибрежных странах происходит около 100 нападений акул, и 10% из них заканчивается летальным исходом. Ученые предполагают, что глобальное потепление и общая ситуация с окружающей средой провоцируют эту рыбу мигрировать в более холодные воды и там искать пищу.