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Учёные перечислили 5 животных со способностью к исцелению людей

Учёные перечислили 5 животных, обладающих способностью к исцелению людей. Позитивное воздействие на здоровье хозяев оказывают кошки, собаки, лошади, а также змеи и пчёлы.
Учёные перечислили 5 животных со способностью к исцелению людей

Эксперты по традиционной медицине давно утверждают, что некоторые домашние животные не просто подходят для восстановительной терапии, но обладают особыми способностями к исцелению. Международная группа учёных провела эксперименты, проверив, как именно питомцы лечат своих хозяев. Научное обоснование получил позитивный эффект от общения человека с лошадьми. "Спецификация" копытных касается опорно-двигательной системы. Лошади успокаивают людей и даже помогают им отказаться от алкогольной и наркотической зависимости.

При проблемах с сердечно-сосудистой системой имеет смысл завести собаку. Четвероногие лечат от депрессии, помогают восстановиться после болезни и определяют развитие онкологических заболеваний.

Кошки также умеют находить у человека воспаление. Помимо умения прогнозировать погоду, любимцы избавляют от невроза и депрессии. Наконец, змеиный яд используется при лечении сосудов и суставов, а прополис, пчелиное маточное молочко и пергу добавляют в лекарственные средства и косметику.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:04

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