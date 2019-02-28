Захар Саленко и Даниил Сахнов показали школьный снимок 7-летней давности

Сегодня проектант Захар Саленко отмечает 24-летие. В честь праздника друг участника "Дома-2" Даниил Сахнов решил показать снимок, где они вместе сидят на уроке в школе. Поклонники удивились, насколько парни похожи друг на друга, а также как долго они дружат.Многие отметили, что молодые люди с того времени практически не изменились, за исключением прически. Поразительно, что на давнем фото проектанты выглядят как братья.