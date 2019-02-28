Эд Ширан тайно женился на своей однокласснице

Ширан был влюблен в Сиборн еще со школьной скамьи, но встречаться они начали только в 2015 году. Певец даже посвятил своей возлюбленной песню под названием «Совершенная» («Perfect»). Большое торжество супруги планируют организовать этим летом, на него будут приглашены многие знаменитые личности, не попавшие на прошлогоднюю церемонию.Стоит отметить, что к Эду Ширан пришел успех в 2011 году благодаря синглу под названием «The A Team». При этом в 2018 году музыкант смог попасть в ТОП-3 самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет. По имеющимся данным, годовой доход артиста составляет свыше 100 миллионов долларов.