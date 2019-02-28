Илья Яббаров признался, что влез в долги из-за своих детей
33-летний участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров заявил, что залез в долги из-за собственных наследников. По словам бывшего возлюбленного Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), ему не хватает денег, которые он зарабатывает на телепроекте «Дом-2».
Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Яббаров признается Ольге Бузовой, что каждый день «засыпает и просыпается» с одной мыслю в голове – где взять денег.
Как стало известно, тот саратовский шансонье, которые еще несколько недель назад во всеуслышание заявлял, что не готов не только встречать Рапунцель-младшую с роддома, но и напрочь отказывается от этого ребенка, на данный момент решил отказаться от экономии.
Оказывается, что практически каждый день Илью отпускают за Периметр, где он проводит время с новорожденным сыном. Яббаров не жалеет денег на мальчика, в чем признался на очередном Лобном месте, однако понимает, что денег на все у него попросту нет, ведь где-то там у него подрастает еще один ребенок.
В свою очередь Бузова поспешила поинтересоваться у новой избранницы Яббарова, что она будет делать, если узнает, что Илья сам тратит все деньги на детей и никто его не принуждал покупать ту или иную вещь новорожденному сыну. К слову, и в этот раз Рита заняла сторону возлюбленного, но все-таки призналась, что расстроиться, если узнает, что ее мужчина ей соврал.
Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, на котором Яббаров признается Ольге Бузовой, что каждый день «засыпает и просыпается» с одной мыслю в голове – где взять денег.
Как стало известно, тот саратовский шансонье, которые еще несколько недель назад во всеуслышание заявлял, что не готов не только встречать Рапунцель-младшую с роддома, но и напрочь отказывается от этого ребенка, на данный момент решил отказаться от экономии.
Оказывается, что практически каждый день Илью отпускают за Периметр, где он проводит время с новорожденным сыном. Яббаров не жалеет денег на мальчика, в чем признался на очередном Лобном месте, однако понимает, что денег на все у него попросту нет, ведь где-то там у него подрастает еще один ребенок.
«Я вот ложусь с больной головой и просыпаюсь с больной. Как бы взять, перекрутиться туда, туда. Вот не хватает!» - заявляет Илья ведущей «Дома-2».
В свою очередь Бузова поспешила поинтересоваться у новой избранницы Яббарова, что она будет делать, если узнает, что Илья сам тратит все деньги на детей и никто его не принуждал покупать ту или иную вещь новорожденному сыну. К слову, и в этот раз Рита заняла сторону возлюбленного, но все-таки призналась, что расстроиться, если узнает, что ее мужчина ей соврал.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:54