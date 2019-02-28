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Алексея Купина и Майю Донцову назвали показательной парой «Дома-2»

Ведущие «Дома-2» назвали Алексея Купина Майю Донцову показательной парой проекта «Дом-2». Именно поэтому участники заслужили очередную поездку на Сейшелы, где, считают зрители, они снова заговорят о предстоящей свадьбе.

Алексея Купина и Майю Донцову назвали показательной парой «Дома-2»


Алексей Купин и Майя Донцова давно завоевали расположение ведущих, а недавно их даже назвали показательной парой. Дабы отблагодарить возлюбленных за подобную «образцовость», руководство приняло решение отправить участников на Сейшелы отдохнуть. Кроме того, сама Донцова уже сообщила фанатам, что врачи разрешили ей посещать влажные тропики.

Алексея Купина и Майю Донцову назвали показательной парой «Дома-2»


Зрители немного недоумевают от признания Купина и Донцовой показательной парой, ведь до сих пор так и не заметили за ними ничего такого, с чего другим проектантам стоило бы брать пример. Даже костюмированные свидания возлюбленных уже вызывают у фанатов скорее отвращение, ведь наигранность каждой такой встречи заметна всем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:43

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