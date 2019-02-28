Элла Суханова после ухода с "Дома-2" зарабатывает в Instagram и ищет состоятельного поклонника
Долгое время Элла Суханова считалась одной из самых ярких участниц проекта "Дом-2". На реалити-шоу проектантка смогла построить отношения и даже вышла замуж за своего избранника Игоря Тригубенко. Через год пара распалась, а теперь бывшая звезда проекта зарабатывает в Instagram и ищет новую любовь.
На протяжении двух лет после ухода с проекта "Дом-2" Элла Суханова кардинально изменилась. Звезда начала заниматься в тренажерном зале, посещать косметологов, а также воспользовалась услугами пластического хирурга. в итоге бывшую проектантку практически не узнать, она стала обладательницей модельной внешности.
Элла Суханова зарабатывает деньги с помощью своего аккаунта в Instagram, где реклама приносит ей хороший доход, все средства красотка тратит на поддержание собственной красоты. Также бывшая звезда реалити "Дом-2" часто посещала вечеринки с другой известной проектанткой Катей Колисниченко, однако последняя недавно вышла замуж, а Суханова до сих пор одна, она ищет новую любовь и состоятельного поклонника.
На протяжении двух лет после ухода с проекта "Дом-2" Элла Суханова кардинально изменилась. Звезда начала заниматься в тренажерном зале, посещать косметологов, а также воспользовалась услугами пластического хирурга. в итоге бывшую проектантку практически не узнать, она стала обладательницей модельной внешности.
Элла Суханова зарабатывает деньги с помощью своего аккаунта в Instagram, где реклама приносит ей хороший доход, все средства красотка тратит на поддержание собственной красоты. Также бывшая звезда реалити "Дом-2" часто посещала вечеринки с другой известной проектанткой Катей Колисниченко, однако последняя недавно вышла замуж, а Суханова до сих пор одна, она ищет новую любовь и состоятельного поклонника.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:38