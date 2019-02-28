Ученые нашли растение, способное замедлять старение





DMC по своим свойствам существенно превосходит другие известные защитные соединения, среди которых натуральное вещество ресвератрол, содержащееся в красном вине. В исследовании приняли участие ученые из Университета Граца. Они тестировали молекулы DMC на дрожжах, червях и плодовых мухах. В результате продолжительность жизни соответствующих живых организмов увеличилась на 20%. Если говорить о грызунах, то смертность клеток после инфаркта миокарда существенно снизилась.Ученые назвали данный процесс аутофагией. Он представляет собой своеобразную программу очистки и рециркуляции клеток, из которых вымываются поврежденные митохондрии и белки.