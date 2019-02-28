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Ученые нашли растение, способное замедлять старение

Ученые обнаружили, что растение ашитаба, которое активно используется в азиатской медицине, способно замедлять процесс старения. Все дело в том, что в японском родственнике моркови содержится флавонид 4,4’- диметоксихалкон (DMC).
Ученые нашли растение, способное замедлять старение

DMC по своим свойствам существенно превосходит другие известные защитные соединения, среди которых натуральное вещество ресвератрол, содержащееся в красном вине. В исследовании приняли участие ученые из Университета Граца. Они тестировали молекулы DMC на дрожжах, червях и плодовых мухах. В результате продолжительность жизни соответствующих живых организмов увеличилась на 20%. Если говорить о грызунах, то смертность клеток после инфаркта миокарда существенно снизилась.

Ученые назвали данный процесс аутофагией. Он представляет собой своеобразную программу очистки и рециркуляции клеток, из которых вымываются поврежденные митохондрии и белки.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:41

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