Ученые нашли растение, способное замедлять старение
Ученые обнаружили, что растение ашитаба, которое активно используется в азиатской медицине, способно замедлять процесс старения. Все дело в том, что в японском родственнике моркови содержится флавонид 4,4’- диметоксихалкон (DMC).
DMC по своим свойствам существенно превосходит другие известные защитные соединения, среди которых натуральное вещество ресвератрол, содержащееся в красном вине. В исследовании приняли участие ученые из Университета Граца. Они тестировали молекулы DMC на дрожжах, червях и плодовых мухах. В результате продолжительность жизни соответствующих живых организмов увеличилась на 20%. Если говорить о грызунах, то смертность клеток после инфаркта миокарда существенно снизилась.
Ученые назвали данный процесс аутофагией. Он представляет собой своеобразную программу очистки и рециркуляции клеток, из которых вымываются поврежденные митохондрии и белки.
DMC по своим свойствам существенно превосходит другие известные защитные соединения, среди которых натуральное вещество ресвератрол, содержащееся в красном вине. В исследовании приняли участие ученые из Университета Граца. Они тестировали молекулы DMC на дрожжах, червях и плодовых мухах. В результате продолжительность жизни соответствующих живых организмов увеличилась на 20%. Если говорить о грызунах, то смертность клеток после инфаркта миокарда существенно снизилась.
Ученые назвали данный процесс аутофагией. Он представляет собой своеобразную программу очистки и рециркуляции клеток, из которых вымываются поврежденные митохондрии и белки.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:41