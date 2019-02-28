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Минтруд опроверг сообщения о массовых сокращениях в России

Представители Министерства труда опровергли сообщение СМИ, появившиеся ранее, о массовых сокращения на территории России. Специалисты выступили с заявлением, что на протяжении ближайших трех лет количество безработных будет приближенное к показателю прошлого года.
Минтруд опроверг сообщения о массовых сокращениях в России

Отечественный средства массовой информации сообщили о том, что весной 2019 года в России ожидаются сокращения государственных служащих в большом количестве. Однако сотрудники Минтруда Российской Федерации опровергли данную информацию. Согласно прогнозу, который предоставил Минэкономразвития сроком на три года, количество людей, не имеющих постоянного места работы, составит около 3,6 миллиона, а это показатель 2018 года.

Каждую неделю сотрудники федерального министерства изучают рынок труда. Во время мониторинга специалисты обращают внимание на данные, которые содержат информацию о запланированных сокращениях. Благодаря таким исследованиям Минтруд уверено заявил о том, что на протяжение нескольких лет ситуация в стране, по данному вопросу, остается стабильной и в будем существенно не изменится.



 
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Политика
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:32

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