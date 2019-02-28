Минтруд опроверг сообщения о массовых сокращениях в России





Отечественный средства массовой информации сообщили о том, что весной 2019 года в России ожидаются сокращения государственных служащих в большом количестве. Однако сотрудники Минтруда Российской Федерации опровергли данную информацию. Согласно прогнозу, который предоставил Минэкономразвития сроком на три года, количество людей, не имеющих постоянного места работы, составит около 3,6 миллиона, а это показатель 2018 года.Каждую неделю сотрудники федерального министерства изучают рынок труда. Во время мониторинга специалисты обращают внимание на данные, которые содержат информацию о запланированных сокращениях. Благодаря таким исследованиям Минтруд уверено заявил о том, что на протяжение нескольких лет ситуация в стране, по данному вопросу, остается стабильной и в будем существенно не изменится.