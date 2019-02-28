Актриса Любовь Толкалина исполнила танец живота

Толкалина несколько дней назад улетела в отпуск в Индию. В своем Instagram она делится снимками морских пейзажей. Ролик с импровизированным танцем живота мгновенно собрал огромное количество просмотров. Комментарии под ним были самые разные, некоторые заявили, что лучше не выставлять подобного напоказ.К слову, Толкалина давно является поклонницей йоги. Вместе с мамой этой практикой занимается и дочь актрисы Мария. Тренировки помогли наследнице Егора Кончаловского обрести фигуру мечты.В Индию актриса отправилась в компании дочери. По словам поклонников, с каждым днем Мария становится похожей на свою знаменитую маму. В свое время Толкалина даже задумывалась о спортивной карьере, ведь посещала секцию синхронного плавания, но в 1999 году она получила диплом ВГИКа.