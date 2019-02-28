Обновленный сериал «Беверли-Хиллз 90210» появится на экранах этим летом





Показ «Беверли-Хиллз 90210» стартовал в 1990 году, и последняя серия была выпущена в 2000-м. В качестве сценаристов и продюсеров выступят Крис Альбергини и Майк Чесслер, они будут работать уже над обновленным проектом, который получил название «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение». Данная история будет продолжением той, которая закончилась в «нулевых». Девятнадцать лет назад он стал одним из самых популярных сериалов мира, на его основе были сняты также «Агенство моделей», а еще не менее известная многосерийная картина «Мелроуз Плэйс».Ремейк «90210» зритель увидит уже этим летом, в сюжете прежний, но уже взрослый состав актеров снова окунется в романтические и драматические истории. Тем более, что главные герои играют самих же себя и принимают решение снова воссоединиться. Однако никто не ожидал, что это будет не так просто, как казалось на первый взгляд.