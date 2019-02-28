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Обновленный сериал «Беверли-Хиллз 90210» появится на экранах этим летом

Популярный американский телесериал, который рассказывал о жизни подростков в одном из элитных районов Лос-Анджелеса, «Беверли-Хиллз 90210», снова появится на экранах этим летом. Но на этот раз будет только 6 серий, а главные герои немного повзрослели.
Обновленный сериал «Беверли-Хиллз 90210» появится на экранах этим летом

Показ «Беверли-Хиллз 90210» стартовал в 1990 году, и последняя серия была выпущена в 2000-м. В качестве сценаристов и продюсеров выступят Крис Альбергини и Майк Чесслер, они будут работать уже над обновленным проектом, который получил название «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение». Данная история будет продолжением той, которая закончилась в «нулевых». Девятнадцать лет назад он стал одним из самых популярных сериалов мира, на его основе были сняты также «Агенство моделей», а еще не менее известная многосерийная картина «Мелроуз Плэйс».

Ремейк «90210» зритель увидит уже этим летом, в сюжете прежний, но уже взрослый состав актеров снова окунется в романтические и драматические истории. Тем более, что главные герои играют самих же себя и принимают решение снова воссоединиться. Однако никто не ожидал, что это будет не так просто, как казалось на первый взгляд.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:16

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