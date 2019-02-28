Компактный Volkswagen Tiguan сал в январе самым реализуемым кроссовером в Европе
Компактная версия кроссовера Volkswagen Tiguan сала в январе самым реализуемым «кроссом» на территории Европы. Бестселлер в сегменте SUV смог занять лидирующую позицию, несмотря на уменьшение спроса на 12%, а также увеличивающуюся конкуренцию Peugeot 3008 (плюс 6%).
Самым реализуемым авто в январе месяце является Volkswagen Golf (34 313 авто; минус 20%). На второй позиции оказался Volkswagen Polo (плюс 14%; 25 550 авто). На третье месте находится Renault Clio (23 970 авто; минус 3%). Затем в рейтинге следует Skoda Octavia (20 385 авто; минус 5%). На пятой позиции размещается Toyota Yaris (20 340 авто; плюс 2%).
В десятку ТОП самых реализуемых авто в Европе смогли войти также (плюс 5%; 18985 авто), Peugeot 208 (минус 14%; 18 281 авто), Citroen C3 (минус 2%; 18 195 авто), Volkswagen Tiguan (минус 12%; 18 188 авто), Dacia Sandero (плюс 9%; 18 168 авто).
Самым реализуемым авто в январе месяце является Volkswagen Golf (34 313 авто; минус 20%). На второй позиции оказался Volkswagen Polo (плюс 14%; 25 550 авто). На третье месте находится Renault Clio (23 970 авто; минус 3%). Затем в рейтинге следует Skoda Octavia (20 385 авто; минус 5%). На пятой позиции размещается Toyota Yaris (20 340 авто; плюс 2%).
В десятку ТОП самых реализуемых авто в Европе смогли войти также (плюс 5%; 18985 авто), Peugeot 208 (минус 14%; 18 281 авто), Citroen C3 (минус 2%; 18 195 авто), Volkswagen Tiguan (минус 12%; 18 188 авто), Dacia Sandero (плюс 9%; 18 168 авто).
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:09