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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко собираются в отпуск в Турцию

«Брендовое» семейство телепроекта «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко подумывает об отпуске. По словам длинноволосой красавицы, в этот раз они планируют насладиться отдыхом в компании своей 10-месячной наследницы.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко собираются в отпуск в Турцию

На протяжении уже нескольких дней Ольга и Дмитрий обговаривают поездку за границу, ведь из-за дочери Василисы до определенного времени это было попросту нереально сделать.

Вчера Рапунцель опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщила подписчикам, что они с мужем не хотят лететь далеко от Москвы, поэтому, вполне вероятно, что отправятся в Турцию.

Нужно сказать, что Ольга довольно часто интересуется у пользователей Сети, как бы они поступили в той или иной ситуации, а также спрашивает совета у фанатов. Возможно, что именно поэтому супруга Дмитренко поспешила узнать у читателей, где лучше отдыхать в Турции.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко собираются в отпуск в Турцию

Стоит отметить, что пост Рапунцель не остался незамеченным. Один за другим интернет-пользователи принялись советовать Ольге и Дмитрию гостиницы и различные города Турции, а кое-кто даже поинтересовался у молодой мамочки, передумала ли она покупать себе тот дорогостоящий телефон, из-за которого они с Дмитренко чуть не развелись.

«Олечка, лучший отдых действительно в Турции для семьи с ребёнком. Возьмите отель Goldisland г. Алания, там три пляжа, прекрасный отдых, все там замечательно!», «А телефон? Ты же его так хотела..», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:27

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