Изменившуюся Глюк’Оzу фанаты перепутали с Дженифер Лопес

Публикация в течение шестнадцати часов собрала свыше 50 тысяч отметок «Мне нравится» и более 285 комментариев. На фото звезда запечатлена в белой шубе, блестящем наряде, при этом на ее ногах красовались босоножки поверх носков. Фолловеры заявили, что изменившийся цвет волос, новая укладка, а также стиль сделали певицу похожей на Дженифер Лопес.Но нашлись и те поклонники, которым не понравился новый лук знаменитости. Они отметили, что мода просто удивляет, так как босоножки с носками имеют некрасивый вид.