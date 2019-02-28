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Изменившуюся Глюк’Оzу фанаты перепутали с Дженифер Лопес

Певица Наталья Ионова, более известна под псевдонимом Глюк'oZa, обнародовала в своем микроблоге новый снимок, который удивил ее фанатов. Подписчики заявили, что из-за смены имиджа, они перепутали артистку с Дженифер Лопес.

Изменившуюся Глюк’Оzу фанаты перепутали с Дженифер Лопес


Публикация в течение шестнадцати часов собрала свыше 50 тысяч отметок «Мне нравится» и более 285 комментариев. На фото звезда запечатлена в белой шубе, блестящем наряде, при этом на ее ногах красовались босоножки поверх носков. Фолловеры заявили, что изменившийся цвет волос, новая укладка, а также стиль сделали певицу похожей на Дженифер Лопес.

Но нашлись и те поклонники, которым не понравился новый лук знаменитости. Они отметили, что мода просто удивляет, так как босоножки с носками имеют некрасивый вид.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:05

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