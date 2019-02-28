В США врачи семь лет принимали опухоль мозга за мигрень





Впервые жительница Штатов обратилась в медучреждение в 2010 году, где пожаловалась докторам на сильную головную боль и темные круги перед глаза. Медики назначили лечение, но употребляемые препараты не облегчили ее состояние.Спустя два года американка сделала обследование головного мозга. Уже тогда на скрининге была видна онкология. Все это время пациентка мучилась от головной боли.Через два года девушка снова отправилась к врачу. Тот выписал лечения на основе устных жалоб без проведения дополнительного обследования. В 2017 году с той же симптоматикой американка обратилась в отделение скорой помощи. Там пациентка рассказала о пульсирующей головной боли, тошноте, онемении правой части лица. Доктора заявили, что она страдает нестандартной формой мигрени.К моменту идентификации рака у нее добавилась еще и боли в плечах, а также области позвоночника. Весной 2017 года пациентка отправилась к офтальмологу, поскольку правый глаз практически перестал видеть. Тот отправил девушку на МРТ, результаты которого показали наличие огромной опухоли.Врачи прибегли к оперативному вмешательству. Удалить опухоль удалось на 80%, остальные 20% новообразования уменьшаются. Несмотря на это, головные боли все еще не дают спокойно жить американке.