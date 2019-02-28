АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые разрешили “заедать” стресс сладостями
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

В США врачи семь лет принимали опухоль мозга за мигрень

В США врачи на протяжении семи лет принимали большую опухоль в головном мозге у пациентки за обычную мигрень. В результате американка подала иски в суд на четыре различных клиники. Размер требуемой компенсации составляет десять миллионов долларов.
В США врачи семь лет принимали опухоль мозга за мигрень

Впервые жительница Штатов обратилась в медучреждение в 2010 году, где пожаловалась докторам на сильную головную боль и темные круги перед глаза. Медики назначили лечение, но употребляемые препараты не облегчили ее состояние.

Спустя два года американка сделала обследование головного мозга. Уже тогда на скрининге была видна онкология. Все это время пациентка мучилась от головной боли.

Через два года девушка снова отправилась к врачу. Тот выписал лечения на основе устных жалоб без проведения дополнительного обследования. В 2017 году с той же симптоматикой американка обратилась в отделение скорой помощи. Там пациентка рассказала о пульсирующей головной боли, тошноте, онемении правой части лица. Доктора заявили, что она страдает нестандартной формой мигрени.

К моменту идентификации рака у нее добавилась еще и боли в плечах, а также области позвоночника. Весной 2017 года пациентка отправилась к офтальмологу, поскольку правый глаз практически перестал видеть. Тот отправил девушку на МРТ, результаты которого показали наличие огромной опухоли.

Врачи прибегли к оперативному вмешательству. Удалить опухоль удалось на 80%, остальные 20% новообразования уменьшаются. Несмотря на это, головные боли все еще не дают спокойно жить американке.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Любовь Толкалина исполнила
Ольга Бузова показала новый клип на
Ксения Бородина заявила, что Instagram
Обновленный сериал «Беверли-Хиллз
Компактный Volkswagen Tiguan сал в
Изменившуюся Глюк’Оzу фанаты перепутали
Ольга Сударкина не встретилась со
Марина Африкантова может покинуть
В США врачи семь лет принимали опухоль
Захар Саленко и Даниил Сахнов показали
Илья Яббаров признался, что влез в
Уфолог показал на снимке Луны
Шотландца госпитализировали после суток
Смартфоны Samsung, Huawei и Apple
Алексея Купина и Майю Донцову назвали
Элла Суханова после ухода с "Дома-2"
Посол Украины: NASA может привлечь Киев
В Сети появился официальный трейлер
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Яна Шевцова пригрозила новой любовнице
Motorola подтвердила возвращение
Дочь Ирины Слуцкой "затравили" на
Экс-участник проекта "Дом-2" Габриэль
Все друзья Татьяны Булановой
Японская техника глубокого дыхания
63-летняя жена Гогена Солнцева закатила
Лолита в ночной рубашке предостерегла
Ученые: Постоянно сидеть в интернете
Названа неприятная особенность гнущихся
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна стала
Просмотреть все новости