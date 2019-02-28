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Уфолог показал на снимке Луны треугольный памятник инопланетян

Уфолог Дональд Уилсон показал на снимке Луны треугольный памятник инопланетян. Блогер предположил, что на фото также можно видеть не настоящий спутник Земли, а его "китайскую копию".
Уфолог показал на снимке Луны треугольный памятник инопланетян

Независимый исследователь, который выкладывает на YouTube видеоролики под псевдонимом Донни из Дейтона, рассказал своим зрителям о найденном треугольном памятнике на Луне. На скриншоте поверхности спутника можно видеть размытые очертания геометрической фигуры, однако уфолог считает, что в реальности они очень чёткие. Треугольник не может быть иллюзией света и тени, а также частью природного ландшафта.

Расположен предполагаемый монумент возле места высадки команды Нила Армстронга в 1969 году, где космонавт впервые ступил на Луну. Территорию вблизи кратера Уилсон изучал на снимках множество раз, однако упомянутого треугольника никогда там не видел. Блогер убеждён, что инопланетяне построили памятник совсем недавно, либо NASA пытается обмануть человечество, показывая ему "китайскую копию" спутника.

Уилсон призвал коллег-уфологов более тщательно проверить участок Луны и взять комментарий космического ведомства. В то же время скептики заявили, что на снимке треугольник является скальным образованием или тенью.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:52

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