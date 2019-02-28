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Экс-участник проекта "Дом-2" Габриэль Альварес избил 64-летнюю мать гитарой и сломал ей руку

В СМИ появилась информация, что вчера ссора экс-участника реалити-шоу "Дом-2" Габриэля Альвареса с 64-летней матерью Ириной Николаевной закончилась дракой и переломом руки. Молодой человек избил родительницу гитарой.
Экс-участник проекта "Дом-2" Габриэль Альварес избил 64-летнюю мать гитарой и сломал ей руку

По сведениям источника, о происшествии стало известно, когда Ирина Николаевна вызвала скорую помощь. Оказалось, что бывший участник "Дома-2" Габриэль Альварес повздорил с пожилой матерью из-за денег, якобы она не дала ему необходимую сумму. Во время ссоры под руки 32-летнему экс-проектанту попала гитара, которой он сильно ударил Ирину Николаевну.

От госпитализации женщина отказалась, однако известно, что у нее диагностировали перелом руки. Стоит напомнить, что после ухода с "Дома-2" Габриэль Альварес время от времени подрабатывал диджеем на вечеринках, которые посещал. Постоянной работы у молодого человека не было.
Экс-участник проекта "Дом-2" Габриэль Альварес избил 64-летнюю мать гитарой и сломал ей руку

На проект "Дом-2" Габриэль Альварс пришел в 2013 году, тогда он хотел привлечь внимание Кристины Лясковец, однако участница реалити строила отношения с Андреем Черкасовым. Позже экс-участник проекта попытался создать пару с Татьяной Охулковой, но ушел ни с чем через 49 дней пребывания в Периметре.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:09

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