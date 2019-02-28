Экс-участник проекта "Дом-2" Габриэль Альварес избил 64-летнюю мать гитарой и сломал ей руку





По сведениям источника, о происшествии стало известно, когда Ирина Николаевна вызвала скорую помощь. Оказалось, что бывший участник "Дома-2" Габриэль Альварес повздорил с пожилой матерью из-за денег, якобы она не дала ему необходимую сумму. Во время ссоры под руки 32-летнему экс-проектанту попала гитара, которой он сильно ударил Ирину Николаевну.От госпитализации женщина отказалась, однако известно, что у нее диагностировали перелом руки. Стоит напомнить, что после ухода с "Дома-2" Габриэль Альварес время от времени подрабатывал диджеем на вечеринках, которые посещал. Постоянной работы у молодого человека не было.На проект "Дом-2" Габриэль Альварс пришел в 2013 году, тогда он хотел привлечь внимание Кристины Лясковец, однако участница реалити строила отношения с Андреем Черкасовым. Позже экс-участник проекта попытался создать пару с Татьяной Охулковой, но ушел ни с чем через 49 дней пребывания в Периметре.