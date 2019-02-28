63-летняя жена Гогена Солнцева закатила истерику в ресторане из-за грязных тарелок





По словам телезнаменитости, Екатерина Терешкович устроила в заведении настоящий скандал, используя нецензурную лексику.Считанные часы назад Гоген разместил у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в компании своей любимой жены. Под снимком Солнцев решил рассказать подписчикам о ситуации, произошедшей с ним на днях в одном из ресторанов столицы.Как выяснилось, 63-летней жене шоумена показалось, что тарелку, которую ей принес официант, плохо протерли, поэтому она решила разобраться с управляющим заведения. Екатерина не только устроила настоящий дебош в ресторане, но и, не подбирая выражений, накричала на всех.Нужно сказать, что Гоген до сих пор не понимает, из-за чего произошел скандал, поэтому предполагает, что Терешкович приревновала его к официантке или же просто позавидовала ей ее молодости.Оказывается, что Солнцеву пришлось «экстренно» выводить Екатерину из ресторана, так как он боялся, что супруга снова может устроить какое-нибудь чрезвычайное происшествие. По словам звезды «Дома-2», на снимке, который он выложил в Сеть, он пытался хоть каким-то способом успокоить жену, поэтому и предложил ей сфотографироваться.К слову, в конце своего поста Гоген поинтересовался у поклонников, как часто у них возникает недопонимание из-за сервиса.