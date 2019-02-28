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Шотландца госпитализировали после суток борьбы с эрекцией

Шотландец был госпитализирован после того, как практически сутки самостоятельно пытался побороть эрекцию, которая возникла из-за средства для загара. Опубликовало данную информацию зарубежное издание Daily Mail.
Шотландца госпитализировали после суток борьбы с эрекцией

Представители средства массовой информации сообщают, что мужчина использовал в качестве инъекций запрещенный в Британии препарат. Данное вещество является популярным в узких кругах среди бодибилдеров. Препарат сжигает жир, а также вызывает пигментацию кожи, которая свойственна при получении загара.

После очередного укола шотландец почувствовал болезненную эрекцию, которая продлилась продолжительное время. В течение 22-х часов мужчина пытался самостоятельно избавиться от побочного эффекта с помощью льда. Однако, не добившись результата, вызвал скорую помощь, которая провела госпитализацию больного.

Медики признались: у них было опасение, что помочь 41-летнему пациенту сможет только хирургическое вмешательство. Но, по словам врачей, мужчине повезло, ряд проведенных специалистами процедур и препараты смогли восстановить кровообращение, что помогло избавится от эрекции. После интенсивной борьбы с последствиями инъекций у шотландца на протяжении месяца наблюдалась эректильная дисфункция.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:48

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