Шотландца госпитализировали после суток борьбы с эрекцией





Представители средства массовой информации сообщают, что мужчина использовал в качестве инъекций запрещенный в Британии препарат. Данное вещество является популярным в узких кругах среди бодибилдеров. Препарат сжигает жир, а также вызывает пигментацию кожи, которая свойственна при получении загара.После очередного укола шотландец почувствовал болезненную эрекцию, которая продлилась продолжительное время. В течение 22-х часов мужчина пытался самостоятельно избавиться от побочного эффекта с помощью льда. Однако, не добившись результата, вызвал скорую помощь, которая провела госпитализацию больного.Медики признались: у них было опасение, что помочь 41-летнему пациенту сможет только хирургическое вмешательство. Но, по словам врачей, мужчине повезло, ряд проведенных специалистами процедур и препараты смогли восстановить кровообращение, что помогло избавится от эрекции. После интенсивной борьбы с последствиями инъекций у шотландца на протяжении месяца наблюдалась эректильная дисфункция.