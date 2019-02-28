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Смартфоны Samsung, Huawei и Apple подорожали в 3 раза с 2011 года

Эксперты провели аналитическое исследование, касающееся подорожания смартфонов, начиная с 2011 года. Отмечается, что устройство Samsung, Huawei и Apple стали стоить больше в три раза.
Смартфоны Samsung, Huawei и Apple подорожали в 3 раза с 2011 года

После презентации Huawei Mate X с рекордным ценником в 2600 долларов и складного Samsung Galaxy Fold стоимостью 1980 долларов представители издания Bloomberg решили провести сравнительный анализ. Отмечается, что ранее средняя цена флагмана в США, функционирующего на платформе Android, не превышала 600 долларов. Цены на девайсы начали стремительно расти вверх в 2017 году.

Компания Samsung изначально продавала свои новинки по 600 долларов. Если не принимать во внимание складное устройство по цене 1989 долларов, достаточно обратить внимание на премиальный S10+ стоимостью 1600 долларов.

Если говорить о компании Apple, то подорожание происходит более «мягко». Рост начинался от 650 долларов до 1450 долларов.

Самой большой скоростью в данном вопросе отличилась компания Google. Ранее за модель Pixel производитель требовал 650 долларов, сейчас же смартфон Pixel 3 XL оценен в 1000 долларов.

На сегодняшний день стоимость определенных девайсов сравнима с ценниками ноутбуков премиум-класса.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:44

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