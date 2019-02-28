В Сети появился официальный трейлер киноленты "Люди Икс: Тёмный Феникс"





Софи Тёрнер исполнила главную роль в данном фантастическом фильме. Новая часть была снята Саймоном Кинбергом. Здесь Людям Икс придётся противостоять изменившейся Джине Грей, которая является самым грозным противником супергероев. Девушка также ранее состояла в команде Икс, однако после своей последней операции в космосе Грей перестала себя контролировать, начав воевать против коллег.Стоит отметить, что премьера киноленты пройдёт на территории Российской Федерации 6 июня. Изначально фильм должны были выпустить 2 ноября 2018 года.