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В Сети появился официальный трейлер киноленты "Люди Икс: Тёмный Феникс"

В Сети появился второй официальный трейлер киноленты "Люди Икс: Тёмный Феникс". В этот раз команде супергероев предстоит столкнуться с самым грозным оппонентом.

В Сети появился официальный трейлер киноленты "Люди Икс: Тёмный Феникс"


Софи Тёрнер исполнила главную роль в данном фантастическом фильме. Новая часть была снята Саймоном Кинбергом. Здесь Людям Икс придётся противостоять изменившейся Джине Грей, которая является самым грозным противником супергероев. Девушка также ранее состояла в команде Икс, однако после своей последней операции в космосе Грей перестала себя контролировать, начав воевать против коллег.

Стоит отметить, что премьера киноленты пройдёт на территории Российской Федерации 6 июня. Изначально фильм должны были выпустить 2 ноября 2018 года.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:33

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