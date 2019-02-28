АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые разрешили “заедать” стресс сладостями
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна стала владелицей салона красоты

Родственница новоявленной российской артистки Ольги Бузовой Анна прихвастнула подписчикам, что наконец-таки исполнила свою мечту – стала владелицей салона красоты в Москве.
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна стала владелицей салона красоты

Несколько часов назад младшая сестра поющей телеведущей разместила у себя на страничке в Instagram ряд довольно эмоциональных Stories, которые привлекли внимание большинства фолловеров.

Дело в том, что на коротких видеороликах Анна сообщает поклонникам радостную новость. По словам Бузовой-младшей, теперь и у нее есть свой салон красоты, чему она невероятно счастлива.

Выяснилось, что практически каждый день Анне предлагают стать лицом того или иного салона красоты и именно поэтому она задумалась о том, чтобы открыть свой собственный, ведь понимает, что является узнаваемой личностью.

Нужно сказать, что девушка до последнего скрывала от фанатов, что планирует открыть в столице салон красоты, однако это не помешало читателям порадоваться за телезнаменитость.

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна стала владелицей салона красоты

Один за другим интернет-пользователи принялись поздравлять Бузову-младшую с таким радостным событием, а кое-кто даже поспешил предложить Анне свою кандидатуру. Известно, что на данный момент родственница Ольги ведет активный набор сотрудников в свой салон.

«Анют, поздравляю тебя! Ты большая умничка! А Оля уже поздравила тебя с таким событием?», «Ань, а я бы очень хотела у тебя работать, куда можно обратится по этому вопросы?», «Ты всегда будешь лишь тенью своей сестры!», - продолжают писать в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа неприятная особенность гнущихся
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна стала
Все друзья Татьяны Булановой
В Украине признались в неспособности
Специалисты рассказали, как стать
Татьяна Догилева получает 14 тысяч
Пестициды в овощах способны сжечь кожу,
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
СМИ: Стефания Маликова увеличила губы
На территории Центральной Америки
Уязвимость Thunderbolt поможет взломать
Анастасия Костенко призналась, что не
Исследование: Спортивную активность
Евгений Петросян изнуряет себя
Руководство «Дома-2» "подставило" с
Шура планирует «естественным способом»
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Марина Зудина рассказала о начале
Александру Маршалу из-за угрозы слепоты
В Антарктиде археологи обнаружили
Ученые разрешили “заедать” стресс
Специалисты нашли новый способ
Супруга Михаила Пореченкова добилась
Назван ТОП звезд с самыми редкими и
Звезда «Игр престолов» Эмилия Кларк
Жителя Сербии по ночам посещают вампиры
Изучение микроскопических тихоходок
В Китае предлагается ввести
Ученые: Глубокий сон может остановить
Ученые: В глобальном распространении
Просмотреть все новости