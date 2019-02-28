Младшая сестра Ольги Бузовой Анна стала владелицей салона красоты

«Анют, поздравляю тебя! Ты большая умничка! А Оля уже поздравила тебя с таким событием?», «Ань, а я бы очень хотела у тебя работать, куда можно обратится по этому вопросы?», «Ты всегда будешь лишь тенью своей сестры!», - продолжают писать в Сети.





Несколько часов назад младшая сестра поющей телеведущей разместила у себя на страничке в Instagram ряд довольно эмоциональных Stories, которые привлекли внимание большинства фолловеров.Дело в том, что на коротких видеороликах Анна сообщает поклонникам радостную новость. По словам Бузовой-младшей, теперь и у нее есть свой салон красоты, чему она невероятно счастлива.Выяснилось, что практически каждый день Анне предлагают стать лицом того или иного салона красоты и именно поэтому она задумалась о том, чтобы открыть свой собственный, ведь понимает, что является узнаваемой личностью.Нужно сказать, что девушка до последнего скрывала от фанатов, что планирует открыть в столице салон красоты, однако это не помешало читателям порадоваться за телезнаменитость.Один за другим интернет-пользователи принялись поздравлять Бузову-младшую с таким радостным событием, а кое-кто даже поспешил предложить Анне свою кандидатуру. Известно, что на данный момент родственница Ольги ведет активный набор сотрудников в свой салон.