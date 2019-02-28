Motorola подтвердила возвращение смартфонов из линейки RAZR
Представители американской компании Motorola рассказали, что их разработчики ведут полноценную работу над сгибающимся смартфоном. Однако ничего общего с трансформацией в планшет. Скорее всего, это будет обычная «раскладушка» из прошлой линейки RAZR.
По всей видимости, Motorola намерена выпустить новый смартфон, ничем не отличающийся от их прошлых разработок. Он просто имеет возможность сложиться вдвое и на этом все.
Скорее всего, публика сможет увидеть новинку от Motorola уже в первом полугодии 2019 года, как раз в тот период, когда конкуренты начинают продажу своих складных смартфонов.
По всей видимости, Motorola намерена выпустить новый смартфон, ничем не отличающийся от их прошлых разработок. Он просто имеет возможность сложиться вдвое и на этом все.
Скорее всего, публика сможет увидеть новинку от Motorola уже в первом полугодии 2019 года, как раз в тот период, когда конкуренты начинают продажу своих складных смартфонов.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:20