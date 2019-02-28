Дочь Ирины Слуцкой "затравили" на секции по фигурному катанию
Российская спортсменка Ирина Слуцкая рассказала, что на секции по фигурному катанию ее дочь Варавару буквально «затравили». Одна из девочек не совсем лицеприятно высказывается об известной олимпийской чемпионке.
После завершения спортивной карьеры Ирина Слуцкая открыла собственную школу, где обучает детей фигурному катанию. Ей удается воспитывать достойных фигуристок. В том числе, первые успехи на льду совершает и дочь спортсменки Варвара.
Ирина Слуцкая в новом посте, опубликованном в социальной сети Instagram, решила спросить совета у родителей, рассказав, какая неприятная ситуация возникла у ее дочери на тренировке. Одна из учениц, которая старше Варвары на несколько лет, начала оскорблять мать девочки. Сама же дочь Слуцкой пребывала в шоке, поскольку не знала многих оскорбительных слов.
Фигуристка не знает, как решить этот конфликт. Есть вариант объяснить ребенку, что подобные высказывания являются нецензурными. Также можно самостоятельно подойти к маме ребенка и поговорить о случившемся. Подписчики считают, что подобное поведение необходимо сразу пресекать, поэтому подойдет второй вариант.
После завершения спортивной карьеры Ирина Слуцкая открыла собственную школу, где обучает детей фигурному катанию. Ей удается воспитывать достойных фигуристок. В том числе, первые успехи на льду совершает и дочь спортсменки Варвара.
Ирина Слуцкая в новом посте, опубликованном в социальной сети Instagram, решила спросить совета у родителей, рассказав, какая неприятная ситуация возникла у ее дочери на тренировке. Одна из учениц, которая старше Варвары на несколько лет, начала оскорблять мать девочки. Сама же дочь Слуцкой пребывала в шоке, поскольку не знала многих оскорбительных слов.
Фигуристка не знает, как решить этот конфликт. Есть вариант объяснить ребенку, что подобные высказывания являются нецензурными. Также можно самостоятельно подойти к маме ребенка и поговорить о случившемся. Подписчики считают, что подобное поведение необходимо сразу пресекать, поэтому подойдет второй вариант.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:12