Дочь Ирины Слуцкой "затравили" на секции по фигурному катанию

После завершения спортивной карьеры Ирина Слуцкая открыла собственную школу, где обучает детей фигурному катанию. Ей удается воспитывать достойных фигуристок. В том числе, первые успехи на льду совершает и дочь спортсменки Варвара.Ирина Слуцкая в новом посте, опубликованном в социальной сети Instagram, решила спросить совета у родителей, рассказав, какая неприятная ситуация возникла у ее дочери на тренировке. Одна из учениц, которая старше Варвары на несколько лет, начала оскорблять мать девочки. Сама же дочь Слуцкой пребывала в шоке, поскольку не знала многих оскорбительных слов.Фигуристка не знает, как решить этот конфликт. Есть вариант объяснить ребенку, что подобные высказывания являются нецензурными. Также можно самостоятельно подойти к маме ребенка и поговорить о случившемся. Подписчики считают, что подобное поведение необходимо сразу пресекать, поэтому подойдет второй вариант.