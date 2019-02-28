Японская техника глубокого дыхания помогает сжечь 250 гр жира в день
Японская техника глубокого дыхания помогает сжечь 250 граммов жира за один день. Секретом метода похудения поделился актёр Мики Риосуке.
Японский актёр раскрыл тайну своей эффективной "дыхательной диеты", показав, как сжигает 250 граммов жира за 2 минуты в день. Упражнение помогает кислороду лучше поступать к клеткам, поддерживая обмен веществ в организме. Риосуке показал, какое положение необходимо занять во время вдоха и выдоха. Первый должен длиться ровно три секунды. Затем необходимо медленно выдохнуть в течение 7 секунд, опустив руки вниз.
Методика 3+7, лично опробованная Риосуке, не только быстро снижает вес, но также заметно укрепляет мышцы пресса. Британское издание в 2014 году провело эксперимент, подтвердив эффективность дыхательных упражнений артиста из Японии. За 2 минуты в день организм избавлялся от 250 граммов жира.
Сам Риосуке за несколько недель похудел на 14 килограммов и обзавёлся талией на 13 сантиметров тоньше, чем у него была. При этом эксперты предупреждают, что полностью заменить физические упражнения и диету техникой 3+7 не получится.
Японский актёр раскрыл тайну своей эффективной "дыхательной диеты", показав, как сжигает 250 граммов жира за 2 минуты в день. Упражнение помогает кислороду лучше поступать к клеткам, поддерживая обмен веществ в организме. Риосуке показал, какое положение необходимо занять во время вдоха и выдоха. Первый должен длиться ровно три секунды. Затем необходимо медленно выдохнуть в течение 7 секунд, опустив руки вниз.
Методика 3+7, лично опробованная Риосуке, не только быстро снижает вес, но также заметно укрепляет мышцы пресса. Британское издание в 2014 году провело эксперимент, подтвердив эффективность дыхательных упражнений артиста из Японии. За 2 минуты в день организм избавлялся от 250 граммов жира.
Сам Риосуке за несколько недель похудел на 14 килограммов и обзавёлся талией на 13 сантиметров тоньше, чем у него была. При этом эксперты предупреждают, что полностью заменить физические упражнения и диету техникой 3+7 не получится.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:05