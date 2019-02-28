Японская техника глубокого дыхания помогает сжечь 250 гр жира в день





Японский актёр раскрыл тайну своей эффективной "дыхательной диеты", показав, как сжигает 250 граммов жира за 2 минуты в день. Упражнение помогает кислороду лучше поступать к клеткам, поддерживая обмен веществ в организме. Риосуке показал, какое положение необходимо занять во время вдоха и выдоха. Первый должен длиться ровно три секунды. Затем необходимо медленно выдохнуть в течение 7 секунд, опустив руки вниз.Методика 3+7, лично опробованная Риосуке, не только быстро снижает вес, но также заметно укрепляет мышцы пресса. Британское издание в 2014 году провело эксперимент, подтвердив эффективность дыхательных упражнений артиста из Японии. За 2 минуты в день организм избавлялся от 250 граммов жира.Сам Риосуке за несколько недель похудел на 14 килограммов и обзавёлся талией на 13 сантиметров тоньше, чем у него была. При этом эксперты предупреждают, что полностью заменить физические упражнения и диету техникой 3+7 не получится.