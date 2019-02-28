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Лолита в ночной рубашке предостерегла фанатов от мошенников

Минувшей ночью певица Лолита Милявская записала видеообращение, адресованное своим фанатам. На ролике артистка предстала в ночной рубашке и совершенно без макияжа, она призвала поклонников быть более бдительными.
Лолита в ночной рубашке предостерегла фанатов от мошенников

Вчера перед сном Лолита Милявская решила почитать, что ей пишут в социальной сети Instagram. Некоторые заявили, что от имени артистки в Сети орудуют мошенники. В частности, юзерам предлагается пройти опрос, а за это вручить какой-то приз. Лолита призвала не реагировать на подобные провокации.

Знаменитость в очередной раз уточнила, что у нее есть только одна официальная страница, несмотря на то, что на аккаунте отсутствует синяя галочка подтверждения верификации. Фанаты под видео выразили благодарность Лолите за заботу. Они отметили, что Милявская является едва ли не самым открытым и искренним человеком в отечественном шоу-бизнесе.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:59

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