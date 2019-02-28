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Ученые разрешили “заедать” стресс сладостями
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Ученые: Постоянно сидеть в интернете опасно для здоровья

Ученые провели исследование и выяснили, что интернет вызывает привыкание. Доказано, что информация в мировой сети губительна для мозга и для здоровья человека в целом.
Ученые: Постоянно сидеть в интернете опасно для здоровья

На сегодняшний день лишь небольшое количество людей не использую мировую паутину, в большинстве своем люди проводят перед экраном гаджетов и компьютеров очень много времени. Специалисты заметили, что офисные работники к концу дня начинают ощущать усталость и рассеянность, они теряют способность сосредоточиться и закончить рабочий день полноценно. Все это ведет стрессу, а он, в свою очередь, становится виновником многих заболеваний, например желудка, сердечно-сосудистой системы, головных болей и нервной системы.

Стресс вызывает вовсе не перегрузка на физическом уровне, а зависимость от интернета, ведь люди пользуются им на регулярной основе. Здесь многие встречают много негативной информации, что ведет к нервному напряжению. Ученые отмечают, что стресс полезен человеку, для того, чтобы защитный механизм нервной системы развивался и выходил на новый уровень. Это приносит пользу, как для работоспособности, так и для активности головного мозга. Однако его необходимо дозировать, чтобы не получить обратного эффекта. Специалисты дают несколько советов, которые помогут избежать стресса и напряжения: свежий воздух, путешествия или забота о доме и близких.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:52

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