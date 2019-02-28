Названа неприятная особенность гнущихся смартфонов
Эксперты из компании Motorola назвали неприятную особенность, которой обладают гнущиеся смартфоны. По словам специалистов, такие девайсы имеют свойство быстро царапаться.
Эта отрицательная характеристика относится едва ли не ко всем смартфонам, которые получили гибкий OLED-дисплей. Устройства легко царапаются при легком касании ногтей, причем, происходит это в процессе распаковки.
Как заявил Дэн Дери, вице-президент компании, складной смартфон пользователь испортит в первый же день. В результате может отпасть всяческое желание его покупать.
У экспертов возникает вопрос, учли ли это компании Huawei и Samsung перед выпуском своих флагманов.
Эта отрицательная характеристика относится едва ли не ко всем смартфонам, которые получили гибкий OLED-дисплей. Устройства легко царапаются при легком касании ногтей, причем, происходит это в процессе распаковки.
Как заявил Дэн Дери, вице-президент компании, складной смартфон пользователь испортит в первый же день. В результате может отпасть всяческое желание его покупать.
У экспертов возникает вопрос, учли ли это компании Huawei и Samsung перед выпуском своих флагманов.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:48