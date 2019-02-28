Названа неприятная особенность гнущихся смартфонов





Эта отрицательная характеристика относится едва ли не ко всем смартфонам, которые получили гибкий OLED-дисплей. Устройства легко царапаются при легком касании ногтей, причем, происходит это в процессе распаковки.Как заявил Дэн Дери, вице-президент компании, складной смартфон пользователь испортит в первый же день. В результате может отпасть всяческое желание его покупать.У экспертов возникает вопрос, учли ли это компании Huawei и Samsung перед выпуском своих флагманов.