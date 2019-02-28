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Все друзья Татьяны Булановой нетрадиционной ориентации

Российская исполнительница Татьяна Буланова призналась журналистам, что все ее друзья мужского пола имеют нетрадиционную ориентацию. Данной информацией певица поделилась с представителями отечественного издания «Комсомольская правда».
Все друзья Татьяны Булановой нетрадиционной ориентации

Артистка Татьяна Буланов, в преддверие своего юбилея, который состоится 6 марта, пообщалась с сотрудниками средства массовой информации. В беседе знаменитость рассказала, что сейчас ее сердце свободно. Не смотря на это она не жалеет о расставание с футболистом Владиславом Радимовым. Супруг изменил ей и брак распался. По словам звезды, так захотела судьба, а жалеть не стоит потому что в их отношениях было намного больше светлых моментов, чем плохих ситуаций. Буланова также заметила, что не сожалеет о своем уходе от супруга Николая Тагрина. Она призналась данный выбор был полностью осознанным.

Знаменитость сообщила, что перестала верить в идеалы. Сейчас для нее главное в мужчине – это надежность, он должен сочетать в себе качества как друга, так и сексуального партнера. Татьяна Буланова призналась: для нее главное доверять избраннику и знать, что она может рассчитывать на его поддержку.
Все друзья Татьяны Булановой нетрадиционной ориентации

В дружбу между мужчиной и женщиной артистка давно не верит. Среди ее друзей есть представители сильного пола, но как уверяет исполнительница они все геи.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:42

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