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В Украине признались в неспособности разорвать связи с Россией

В эфире канала "112.Украина" продюсер Юрий Молчанов признался в неспособности Верховной рады разорвать связи своих граждан с Россией. Молодые украинцы пользуются "ВКонтакте" и собираются смотреть "Евровидение".
В Украине признались в неспособности разорвать связи с Россией

Молчанов высказался о неспособности властей Украины полностью оградить народ от связей с соседней страной. Обходя запреты, молодёжь продолжает пользоваться интернет-ресурсами России и слушать российских рэп-музыкантов. Продюсера также возмутила ситуация с "Евровидением", куда отказались ехать все претенденты на участие в конкурсе. Певица Maruv была готова представлять страну на песенном конкурсе, однако телекомпания НОТУ навязала артистам свои правила, политизируя их творчество.

"За три дня скандала с национальным отбором миллион раз прозвучало слово "запретить", - комментирует Молчанов позицию Киева по отношению к "Евровидению".

Продюсер призвал упразднить "архаичный" Минкульт. По его мнению, Украине следует показать себя как продвинутую европейскую страну.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:37

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