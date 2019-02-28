В Украине признались в неспособности разорвать связи с Россией

"За три дня скандала с национальным отбором миллион раз прозвучало слово "запретить", - комментирует Молчанов позицию Киева по отношению к "Евровидению".





Молчанов высказался о неспособности властей Украины полностью оградить народ от связей с соседней страной. Обходя запреты, молодёжь продолжает пользоваться интернет-ресурсами России и слушать российских рэп-музыкантов. Продюсера также возмутила ситуация с "Евровидением", куда отказались ехать все претенденты на участие в конкурсе. Певица Maruv была готова представлять страну на песенном конкурсе, однако телекомпания НОТУ навязала артистам свои правила, политизируя их творчество.Продюсер призвал упразднить "архаичный" Минкульт. По его мнению, Украине следует показать себя как продвинутую европейскую страну.