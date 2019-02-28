Татьяна Догилева получает 14 тысяч пенсии и ездит на кастинги





По словам Татьяны Анатольевны, чаще всего молодые режиссеры не утруждаются просмотром кинолент, давно ставших классикой, и поэтому они ее не знают. Сильными сторонами кинозвезды являются энергия, эмоциональность, а также мгновенный переход от слез к смеху. После интервью по поводу пенсии Догилевой, ей стали часто звонить с предложениями помощи. Актрисе приходилось оправдываться, что у нее все хорошо. Через некоторое время за звание народного артиста России к ее пенсии добавили 30 000 рублей. Кинозвезда подчеркнула, что с той поры она крайне аккуратно дает интервью.Стоит отметить, что легендарной отечественной актрисе театра и кино Татьяне Догилевой 27 февраля исполнилось 62 года. В архиве актрисы более 100 фильмов, 3 из которых в настоящее время в производстве.