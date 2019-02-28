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Татьяна Догилева получает 14 тысяч пенсии и ездит на кастинги

Более года назад Татьяне Догилевой в одном из интервью был задан вопрос, что она думает по поводу 17-тысячной пенсии певицы Аллы Борисовны Пугачевой. Актриса заявила, что в этом нет ни чего удивительного, так как ее пенсия составляет 14 000 рублей, при этом она вынуждена ездить на кастинги.

Татьяна Догилева получает 14 тысяч пенсии и ездит на кастинги


По словам Татьяны Анатольевны, чаще всего молодые режиссеры не утруждаются просмотром кинолент, давно ставших классикой, и поэтому они ее не знают. Сильными сторонами кинозвезды являются энергия, эмоциональность, а также мгновенный переход от слез к смеху. После интервью по поводу пенсии Догилевой, ей стали часто звонить с предложениями помощи. Актрисе приходилось оправдываться, что у нее все хорошо. Через некоторое время за звание народного артиста России к ее пенсии добавили 30 000 рублей. Кинозвезда подчеркнула, что с той поры она крайне аккуратно дает интервью.

Татьяна Догилева получает 14 тысяч пенсии и ездит на кастинги


Стоит отметить, что легендарной отечественной актрисе театра и кино Татьяне Догилевой 27 февраля исполнилось 62 года. В архиве актрисы более 100 фильмов, 3 из которых в настоящее время в производстве.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:20

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