Татьяна Догилева получает 14 тысяч пенсии и ездит на кастинги
Более года назад Татьяне Догилевой в одном из интервью был задан вопрос, что она думает по поводу 17-тысячной пенсии певицы Аллы Борисовны Пугачевой. Актриса заявила, что в этом нет ни чего удивительного, так как ее пенсия составляет 14 000 рублей, при этом она вынуждена ездить на кастинги.
По словам Татьяны Анатольевны, чаще всего молодые режиссеры не утруждаются просмотром кинолент, давно ставших классикой, и поэтому они ее не знают. Сильными сторонами кинозвезды являются энергия, эмоциональность, а также мгновенный переход от слез к смеху. После интервью по поводу пенсии Догилевой, ей стали часто звонить с предложениями помощи. Актрисе приходилось оправдываться, что у нее все хорошо. Через некоторое время за звание народного артиста России к ее пенсии добавили 30 000 рублей. Кинозвезда подчеркнула, что с той поры она крайне аккуратно дает интервью.
Стоит отметить, что легендарной отечественной актрисе театра и кино Татьяне Догилевой 27 февраля исполнилось 62 года. В архиве актрисы более 100 фильмов, 3 из которых в настоящее время в производстве.
По словам Татьяны Анатольевны, чаще всего молодые режиссеры не утруждаются просмотром кинолент, давно ставших классикой, и поэтому они ее не знают. Сильными сторонами кинозвезды являются энергия, эмоциональность, а также мгновенный переход от слез к смеху. После интервью по поводу пенсии Догилевой, ей стали часто звонить с предложениями помощи. Актрисе приходилось оправдываться, что у нее все хорошо. Через некоторое время за звание народного артиста России к ее пенсии добавили 30 000 рублей. Кинозвезда подчеркнула, что с той поры она крайне аккуратно дает интервью.
Стоит отметить, что легендарной отечественной актрисе театра и кино Татьяне Догилевой 27 февраля исполнилось 62 года. В архиве актрисы более 100 фильмов, 3 из которых в настоящее время в производстве.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:20