АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые разрешили “заедать” стресс сладостями
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что участвует в социальном проекте «Тема для осуждения»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева объявила о том, что работает над новым очень интересным проектом под названием «Тема для осуждения».
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что участвует в социальном проекте «Тема для осуждения»

По словам телезнаменитости, она и ее команда будет обсуждать в своем шоу те темы, которые многие попросту «боятся затронуть».

«Мы работает несколько месяцев с очень крутой командой над новым проектом, который называется «Тема для осуждения» . Обсуждаем те вопросы, на которые вы ищете ответы совершенно не там!» - подчеркивает Водонаева.

Нужно сказать, что Алена назвала свой новый проект «социальным», что очень удивило многих интернет-пользователей. По мнению фолловеров, обсуждение различных проблем той или иной знаменитости сложно назвать «акцией», которая может хоть чем-то заинтересовать общественность.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что участвует в социальном проекте «Тема для осуждения»

Несмотря на это, видеоролик, который Водонаева разместила у себя на страничке в Instagram, за несколько часов набрал больше 123 тысяч просмотров. Мало кто из подписчиков Алены обратил внимание на ее заявление, многие из них в очередной раз решили просто «пройтись» по внешнему виду и поведению экс-участницы реалити-шоу «Дом-2».

Некоторые читатели опять заявили, что Водонаева ведет себя слишком «высокомерно», а кое-кто поинтересовался у звезды, почему она не привлекает к подобным проектам своего любимого супруга Алексея Косинуса, ведь он, как известно, всегда поддерживает ее.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Постоянно сидеть в интернете
Названа неприятная особенность гнущихся
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна стала
Все друзья Татьяны Булановой
В Украине признались в неспособности
Специалисты рассказали, как стать
Татьяна Догилева получает 14 тысяч
Пестициды в овощах способны сжечь кожу,
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
СМИ: Стефания Маликова увеличила губы
На территории Центральной Америки
Уязвимость Thunderbolt поможет взломать
Анастасия Костенко призналась, что не
Исследование: Спортивную активность
Евгений Петросян изнуряет себя
Руководство «Дома-2» "подставило" с
Шура планирует «естественным способом»
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Марина Зудина рассказала о начале
Александру Маршалу из-за угрозы слепоты
В Антарктиде археологи обнаружили
Ученые разрешили “заедать” стресс
Специалисты нашли новый способ
Супруга Михаила Пореченкова добилась
Назван ТОП звезд с самыми редкими и
Звезда «Игр престолов» Эмилия Кларк
Жителя Сербии по ночам посещают вампиры
Изучение микроскопических тихоходок
В Китае предлагается ввести
Ученые: Глубокий сон может остановить
Просмотреть все новости