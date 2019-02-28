Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что участвует в социальном проекте «Тема для осуждения»
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева объявила о том, что работает над новым очень интересным проектом под названием «Тема для осуждения».
По словам телезнаменитости, она и ее команда будет обсуждать в своем шоу те темы, которые многие попросту «боятся затронуть».
Нужно сказать, что Алена назвала свой новый проект «социальным», что очень удивило многих интернет-пользователей. По мнению фолловеров, обсуждение различных проблем той или иной знаменитости сложно назвать «акцией», которая может хоть чем-то заинтересовать общественность.
Несмотря на это, видеоролик, который Водонаева разместила у себя на страничке в Instagram, за несколько часов набрал больше 123 тысяч просмотров. Мало кто из подписчиков Алены обратил внимание на ее заявление, многие из них в очередной раз решили просто «пройтись» по внешнему виду и поведению экс-участницы реалити-шоу «Дом-2».
Некоторые читатели опять заявили, что Водонаева ведет себя слишком «высокомерно», а кое-кто поинтересовался у звезды, почему она не привлекает к подобным проектам своего любимого супруга Алексея Косинуса, ведь он, как известно, всегда поддерживает ее.
По словам телезнаменитости, она и ее команда будет обсуждать в своем шоу те темы, которые многие попросту «боятся затронуть».
«Мы работает несколько месяцев с очень крутой командой над новым проектом, который называется «Тема для осуждения» . Обсуждаем те вопросы, на которые вы ищете ответы совершенно не там!» - подчеркивает Водонаева.
Нужно сказать, что Алена назвала свой новый проект «социальным», что очень удивило многих интернет-пользователей. По мнению фолловеров, обсуждение различных проблем той или иной знаменитости сложно назвать «акцией», которая может хоть чем-то заинтересовать общественность.
Несмотря на это, видеоролик, который Водонаева разместила у себя на страничке в Instagram, за несколько часов набрал больше 123 тысяч просмотров. Мало кто из подписчиков Алены обратил внимание на ее заявление, многие из них в очередной раз решили просто «пройтись» по внешнему виду и поведению экс-участницы реалити-шоу «Дом-2».
Некоторые читатели опять заявили, что Водонаева ведет себя слишком «высокомерно», а кое-кто поинтересовался у звезды, почему она не привлекает к подобным проектам своего любимого супруга Алексея Косинуса, ведь он, как известно, всегда поддерживает ее.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:06