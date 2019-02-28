Специалисты рассказали, как стать космонавтом





Сегодняшние школьники, интересующиеся полетами в космос, имеют все возможности, чтобы начать путь астронавта. Для этого стоит обратить внимание на различные кружки, курсы, посвященные астрономии, космонавтике и летному делу. Вместе с тем важно помнить о таких необходимых будущему покорителю внеземных цивилизаций предметах как математика и физика. В школьном возрасте легче исправить недостатки здоровья и укрепить тело не только зарядкой, но и регулярными спортивными физическими нагрузками.Для более взрослых кандидатов в астронавты нужно получить подходящее образование, лучше летчика, инженера, специалиста по космической технике, программиста или врача. После этого нужно дождаться объявления о наборе в отряд, подать документы, получить приглашение очный этап, успешно пройти различные испытания, собеседования, выдержать два года специального обучения и несколько лет подготовки. Успешное выполнение этих указаний ведет к назначению в экипаж.Главные требования к претендентам в NASA включают высшее образование по биологии, физике, информатике или математике, 3 года опыта по специальности или 1000 часов налета на самолетах, отличную физическую форму, способность к физическим и психическим нагрузкам, нормальную остроту зрения, кровяное давление не выше 140/90, рост 157-190 см. Бонусом будет наличие навыков командной работы, коммуникативных способностей и склонности к лидерству.