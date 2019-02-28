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Специалисты рассказали, как стать космонавтом

Многие в детстве мечтали покорять космические просторы, но шансы осуществить мечты были чуть выше, чем шансы стать супергероем. Сейчас полеты на околоземную орбиту становятся более доступными, поэтому специалисты решили дать рекомендации тому, кто видит себя космонавтом, но не знает, что для этого нужно делать.

Специалисты рассказали, как стать космонавтом

Сегодняшние школьники, интересующиеся полетами в космос, имеют все возможности, чтобы начать путь астронавта. Для этого стоит обратить внимание на различные кружки, курсы, посвященные астрономии, космонавтике и летному делу. Вместе с тем важно помнить о таких необходимых будущему покорителю внеземных цивилизаций предметах как математика и физика. В школьном возрасте легче исправить недостатки здоровья и укрепить тело не только зарядкой, но и регулярными спортивными физическими нагрузками.

Для более взрослых кандидатов в астронавты нужно получить подходящее образование, лучше летчика, инженера, специалиста по космической технике, программиста или врача. После этого нужно дождаться объявления о наборе в отряд, подать документы, получить приглашение очный этап, успешно пройти различные испытания, собеседования, выдержать два года специального обучения и несколько лет подготовки. Успешное выполнение этих указаний ведет к назначению в экипаж.
Специалисты рассказали, как стать космонавтом

Главные требования к претендентам в NASA включают высшее образование по биологии, физике, информатике или математике, 3 года опыта по специальности или 1000 часов налета на самолетах, отличную физическую форму, способность к физическим и психическим нагрузкам, нормальную остроту зрения, кровяное давление не выше 140/90, рост 157-190 см. Бонусом будет наличие навыков командной работы, коммуникативных способностей и склонности к лидерству.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:34

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