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СМИ: Стефания Маликова увеличила губы

Старшая дочь знаменитого композитора, певца и музыканта Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания увеличила губы. Данная информация распространяется в СМИ с большой скоростью.
СМИ: Стефания Маликова увеличила губы

Стефания Маликова неоднократно подвергалась критике со стороны подписчиков в социальной сети Instagram, а на этот раз в Сети интернет стали ходить слухи о том, что она «накачала» губы. Многие заподозрили юную наследницу известного артиста в обращении к пластическим хирургам из-за того, что между ее давними и нынешними снимками есть существенная разница. Форма ее губ очень отличается, поэтому многие обвиняют ее в изменении их формы. Несмотря на то, что сама Маликова-младшая не подтверждает данную информацию, специалисты в данном профиле невооруженным глазом видят, что корректировка внешности все же была.

Однако эксперт Мадина Байрамукова считает, что данная процедура ничуть не испортила внешность Стефании Маликовой, а даже наоборот. Теперь «они стали более сочными» и достаточно гармонично смотрятся на ее лице. Главное, утверждает эксперт, что это выглядит не вульгарно и не пошло.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:05

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