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Пестициды в овощах способны сжечь кожу, поразить печень и вызвать рак

В Новосибирской области представителями специализированных ведомств было изъято порядка пятидесяти тонн сельскохозяйственной продукции, которая содержала большое количество пестицидов. Ученые заявляют, что химические вещества способны сжигать кожу, поражать печень и вызывать онкологические заболевания.
Пестициды в овощах способны сжечь кожу, поразить печень и вызвать рак

Специалисты рассказывают о том, что использование агрохимикатов - это распространенная практика в борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, однако они часто вредят и человеку. Используемые фермером пестициды могут содержать такую примись, как диоксид. Он является самым токсичным веществом в мире. Именно из-за этого идет строгое регламентирование не только их состава, но и использование. Теоретически каждый фермер обязан соблюдать правила применения, которые содержатся в так называемой «Белой книге».

Председатель московского союза садоводов Андрей Туманов уверен, что использование большого количества пестицидов – это случайность, которая вызвана необразованностью фермера., так как данное вещество очень дорогое. Туманов утверждает, что намного дешевле и проще приобрести несертифицированную химию, которая смешивается из контрабандных элементов или просроченных химикатов.

Как известно ранее за использованием агрохимикатов следил Россельхознадзор. На сегодняшний день представители ведомства осуществляют только проверки теплиц и замеряют уровень загрязнения почвы. Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил, что министерство сельского хозяйства не имеет полномочий, которые касаются контроля использования пестицидов в России. Фермеров, которых удается поймать на использование вредных веществ, на месте можно только оштрафовать, а изъять продукцию запрещает законодательство РФ, и они попадают на прилавки.

Ученые заявили: при накопление в организме, химические вещества вызывают большое количество различных проблем. Самими распространенными заболеваниями, которые вызывают пестициды, являются рак и поражение печени.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:13

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