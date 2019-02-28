На территории Центральной Америки учёные обнаружили останки гигантского ленивца





Дайверы наши кости ленивца на дне моря в ходе поиска древних различных артефактов. Учёные обнаружили зуб, который в длину имел больше 8 см. По нему они смогли установить, что рост данного древнего представителя фауны достигал 3,6 м. Исследователи выяснили, что огромный древний ленивец смог пережить длинный сухой сезон около семи месяцев между двумя особо недолгими дождливыми промежутками. Из этого следует, что представители этого вида существовали не в лесах, а непосредственно в саванне. По словам учёных, Белиз в тот период времени был бесплодный, а также засушливый. В настоящее время на его территории произрастают джунгли. Эти звери были в то время травоядными. При этом у них был очень разнообразный рацион. Эти животные питались различными продуктами. При этом неважно, насколько была влажная либо сухая погода. Из этого следует, что ленивцы очень легко могли адаптироваться к сухому климату. В свою очередь это поспособствовало широкому распространению данных животных в настоящее время.Палеонтологи считают, что гигантские ленивцы исчезли, когда в данной местности появился человек. Это произошло примерно 12 000 – 13 000 лет назад. Согласно одной из версий, многие представители вида исчезли в результате охоты.