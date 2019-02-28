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Анастасия Костенко призналась, что не сразу обратила внимание на Дмитрия Тарасова

24-летняя модель и вторая вице-мисс России в 2014 году Анастасия Костенко призналась, что не сразу заметила бывшего мужа Ольги Бузовой. По словам нынешней супруги Дмитрия Тарасова, до недавнего времени она была просто-таки уверена в том, что «футболисты не отягощены умом», пишет peopletalk.

Анастасия Костенко призналась, что не сразу обратила внимание на Дмитрия Тарасова

Костенко не раз признавалась поклонникам, что никогда не хотела быть публичной личностью, однако теперь ей приходиться время от времени, но все-таки соглашаться на общение с репортерами.

В недавнем интервью Анастасия решила рассказать, как все-таки встретила Дмитрия, и что она подумала о будущем супруге, когда впервые его увидела. Выяснилось, что Тарасов и Костенко познакомились через общих приятелей, так как модель никогда не увлекалась футболом, она не посещала матчи.

По словам модели, она до сих пор вспоминает о том, что видела настоящего футболиста только по телевизору, к примеру, Аршавина, который рекламирует чипсы. Вполне вероятно, что именно поэтому Настя даже не заметила Дмитрия, ведь была убеждена, что он «не отягощен умом». Впрочем, Тарасову удалось довольно быстро переубедить молоденькую модель.

Анастасия Костенко призналась, что не сразу обратила внимание на Дмитрия Тарасова

Сейчас Костенко очень часто вспоминает тот день, когда ее возлюбленный не только сделал ей красивое и романтичное предложение стать его женой, но и заявил, что хочет именно с ней «получить благословение свыше».

К слову, родители Анастасии на данный момент тоже думают о том, чтобы обвенчаться в церкви.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43

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