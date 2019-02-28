Уязвимость Thunderbolt поможет взломать все macOS после 2011





Thunderbolt примечателен тем, что он автоматически открывает доступ ко всем устройствам, которые поддерживают такой же стандарт, их папкам и файлам с важной или секретной информацией. Это касается почти всех устройств с операционной системой Mac, которые были выпущены в 2011 году. К слову, Windows и Linux увидевшие свет в 2016 году с поддержкой Thunderbolt, также подвержены кибератакам такого рода.Аппаратный интерфейс не только способен открыть доступ к важной и приватной информации, но также «поспособствует» внедрению на компьютер вредоносных программ. Как правило, они направлены на сбор данных, которые будут попадать на ПК.