Уязвимость Thunderbolt поможет взломать все macOS после 2011
Исследователи из Университета Райса, института SRI International и Кэмбриджского университета смогли обнаружить уязвимость Thunderbolt, который разработан для компьютеров с macOS на борту. Опасность в том, что данный интерфейс дает возможность злоумышленникам без труда получить данные с ПК или запустить на него вирус.
Thunderbolt примечателен тем, что он автоматически открывает доступ ко всем устройствам, которые поддерживают такой же стандарт, их папкам и файлам с важной или секретной информацией. Это касается почти всех устройств с операционной системой Mac, которые были выпущены в 2011 году. К слову, Windows и Linux увидевшие свет в 2016 году с поддержкой Thunderbolt, также подвержены кибератакам такого рода.
Аппаратный интерфейс не только способен открыть доступ к важной и приватной информации, но также «поспособствует» внедрению на компьютер вредоносных программ. Как правило, они направлены на сбор данных, которые будут попадать на ПК.
Thunderbolt примечателен тем, что он автоматически открывает доступ ко всем устройствам, которые поддерживают такой же стандарт, их папкам и файлам с важной или секретной информацией. Это касается почти всех устройств с операционной системой Mac, которые были выпущены в 2011 году. К слову, Windows и Linux увидевшие свет в 2016 году с поддержкой Thunderbolt, также подвержены кибератакам такого рода.
Аппаратный интерфейс не только способен открыть доступ к важной и приватной информации, но также «поспособствует» внедрению на компьютер вредоносных программ. Как правило, они направлены на сбор данных, которые будут попадать на ПК.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:50